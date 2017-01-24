- Главное
- Сюжеты
- Рассказать новость
Репортер – это профессиональный очевидец
Добрый день!
Если у вас есть возможность поделиться информацией, фото- или видеоматериалами с редакцией, мы приглашаем вас к сотрудничеству. При этом мы гарантируем сохранение авторства даже в том случае, если новость потребует дополнений.
Чтобы установить связь с web-редакцией, вы можете оставить сообщение здесь (обязательно укажите адрес электронной почты и телефон для связи). Можно также связаться с нами с помощью скайп afanasybirzha или icq 617991981.
Или отослать сообщение администраторам групп в социальных сетях:
facebook.com/afanasy.biz
twitter.com/AfanasyBiz
Можно также позвонить по телефону (4822) 777-012
И да, мы ценим любую помощь и поддержку!
Новости дня
19:28 | Территории Тверской области можно рассмотреть на чертежах 16-17 вв., совмещенных с современной картой
16:32 | Жители Тверской области смогут спросить руководителя Россельхознадзора о земельном, ветеринарном надзоре и других вопросах
16:10 | Организатор наркопритона в Твери получил полтора года тюрьмы
15:53 | Новый раздел на сайте налоговой службы поможет жителям Тверской области отчитаться о своих доходах
15:18 | Игроки ТХК понаблюдали за ледовыми схватками детдомовцев и пообщались с ними за чаем
14:46 | Фестиваль «Андреевские дни» впервые пройдет в Торжке
14:26 | В библиотеке им. Горького в Твери в 23-й раз откроется «Неделя тверской книги»
13:49 | Жители Тверской области смогут в одну ночь увидеть в небе комету Хонды-Мркоса-Пайдушаковой и лунное затмение
13:40 | МЧС предупреждает о сильных морозах в Тверской области
- Популярное
- Рекомендуемое