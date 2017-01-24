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20:32 | В Ржеве пропал 76-летний мужчина

19:28 | Территории Тверской области можно рассмотреть на чертежах 16-17 вв., совмещенных с современной картой

16:32 | Жители Тверской области смогут спросить руководителя Россельхознадзора о земельном, ветеринарном надзоре и других вопросах

16:10 | Организатор наркопритона в Твери получил полтора года тюрьмы

15:53 | Новый раздел на сайте налоговой службы поможет жителям Тверской области отчитаться о своих доходах

15:18 | Игроки ТХК понаблюдали за ледовыми схватками детдомовцев и пообщались с ними за чаем

14:46 | Фестиваль «Андреевские дни» впервые пройдет в Торжке

14:26 | В библиотеке им. Горького в Твери в 23-й раз откроется «Неделя тверской книги»

13:49 | Жители Тверской области смогут в одну ночь увидеть в небе комету Хонды-Мркоса-Пайдушаковой и лунное затмение

13:40 | МЧС предупреждает о сильных морозах в Тверской области

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Основной этап съемок фильма «Прощаться не будем» завершен
В Тверской области завершилась экспедиция по подъему военного самолета Пе-2
Пластик в Твери теперь можно выбросить в специальные зеленые контейнеры – к концу года в городе их будет около тысячи
Жительница одной из тверских пятиэтажек рисует мультяшных персонажей на стенах подъезда
Более 80 домов в Твери останутся без отопления и горячей воды
Жизнь за чертой. Где и как помогают бездомным в Твери
В Твери один и тот же трамвай дважды сошел с рельсов
В Твери трамвай сошел с рельсов
«Нарушают постоянно»: в Твери спасатели присматривают за теми, кто рыбачит и ходит по Волге / фото, видео
Жителям Твери раздали «блокадный» хлеб / фото
В Твери произошло ДТП с маршруткой, пятеро пострадали
NETBYNET запускает безлимитный мобильный интернет 4G в Твери и Тверской области
В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
ТХК в овертайме переиграл ангарский «Ермак» с минимальным счетом
Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу

Дорожные новости
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В Тверской области продолжают задерживать водителей, повторно садящихся за руль пьяными
Следовавший из Москвы в Петербург "Сапсан" задержался на перегоне в Тверской области
Автобусное сообщение между Оленино и Нелидово в Тверской области возобновят
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Новый раздел на сайте налоговой службы поможет жителям Тверской области отчитаться о своих доходах
Проект Росреестра и Сбербанка упростил документооборот при получении ипотечного кредита
Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти
Политика
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Жители Ржева пытаются зарегистрировать инициативную группу и вернуть прямые выборы мэра
Глава Ржева досрочно сложил полномочия
Представитель Тверской области вошел в Генсовет партии «Единая Россия»
Закон и Порядок
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С 1 февраля меняются правила получения паспорта и водительских прав
В России планируют создать единую базу преступлений
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Общество
все новости
Жители Тверской области смогут спросить руководителя Россельхознадзора о земельном, ветеринарном надзоре и других вопросах
МЧС предупреждает о сильных морозах в Тверской области
Из-за аварии на подстанции отключилось электричество в Заволжье
ЖКХ Тверь
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В феврале 2017 года Тверская область начнет подготовку к следующему отопительному сезону
В трех районах Твери пройдут отключения электроэнергии
Холодной воды в течение дня не будет на нескольких улицах Твери
Происшествия
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В Ржеве пропал 76-летний мужчина
Организатор наркопритона в Твери получил полтора года тюрьмы
Вор-рецидивист угнал «КамАЗ» в Тверской области
Спорт
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Игроки ТХК понаблюдали за ледовыми схватками детдомовцев и пообщались с ними за чаем
Сборная России в полуфинале Универсиады встретится с канадцами
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Универсиады, второй раз обыграв японцев
Здоровье
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Бешеную лису убили на территории охотничества в Тверской области
В центрах здоровья Тверской области обследовались более 15 тысяч человек - здоровы только треть
Восемь тысяч человек в Тверской области добровольно сдали свою кровь
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Глава региона отметил туристический потенциал Оленинского района
Подсчитано, сколько дней отдыха в санатории житель Тверской области может позволить на свою зарплату
Центробанк выпустит монету с изображением тверского монастыря
Культура
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Фестиваль «Андреевские дни» впервые пройдет в Торжке
В библиотеке им. Горького в Твери в 23-й раз откроется «Неделя тверской книги»
В тверской библиотеке Горького пройдет один из заключительных показов моноспектакля «Кожа Элизы»
Наука
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Территории Тверской области можно рассмотреть на чертежах 16-17 вв., совмещенных с современной картой
Жители Тверской области смогут в одну ночь увидеть в небе комету Хонды-Мркоса-Пайдушаковой и лунное затмение
Преподаватели ТвГУ читают лекции, послушать которые может каждый
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Глава Твери поторопил рабочую группу с созданием приюта для бездомных животных
Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд


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Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
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Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 

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