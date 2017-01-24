 

  USD ЦБ – ↑ 60,3099 руб. EUR ЦБ – ↑ 65,0322 руб.

Новости дня

21:42 | ГИБДД в Твери разыскивает водителя автомобиля, который сбил девушку и скрылся

20:12 | Житель Ржева спас грудного ребенка на пожаре

19:30 | Разработкой модели экономического развития Тверской области займутся академики

18:41 | Медвежонок Мансур, обитающий на аэродроме в Тверской области, обзавелся берлогой с видеокамерой и собственным сайтом

18:10 | Водолазы Твери получили и испытали снаряжение для работ на 60-метровой глубине

18:05 | В Тверской области подросток ограбил дом и убил хозяина, считает следствие

17:57 | В честь дня рождения Боба Марли в Твери выступит известный исполнитель регги Рома ВПР

17:52 | В одном из детских садов Твери нашли крупу с примесью металла

17:36 | Две иномарки столкнулись в Тверской области, пострадала девушка-водитель

17:22 | Выступление тверских «Плюшек» в Сочи покажут по Первому каналу 12 февраля

вся лента новостей

 
  •  
  •  
  •  

Фото-видео новости

Жизнь за чертой. Где и как помогают бездомным в Твери
В Твери один и тот же трамвай дважды сошел с рельсов
В Твери трамвай сошел с рельсов
«Нарушают постоянно»: в Твери спасатели присматривают за теми, кто рыбачит и ходит по Волге / фото, видео
Жителям Твери раздали «блокадный» хлеб / фото
В Твери произошло ДТП с маршруткой, пятеро пострадали
NETBYNET запускает безлимитный мобильный интернет 4G в Твери и Тверской области
В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
ТХК в овертайме переиграл ангарский «Ермак» с минимальным счетом
Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу
В Твери пройдет фотовыставка мотопутешественника Анатолия Чернявского
Животные, экстремалы и преступники: самые популярные тверские видео 2016 года
В Твери столкнулись маршрутка и Nissan - есть пострадавшие / фото
В Твери сотрудники МЧС потренировались спасать людей из проруби
В Твери на площади Славы открылся один из самых больших катков в городе

Дорожные новости
все новости
ГИБДД в Твери разыскивает водителя автомобиля, который сбил девушку и скрылся
В Твери действует новый номер для оплаты парковки по смс
В Твери один и тот же трамвай дважды сошел с рельсов
Экономика
все новости
Разработкой модели экономического развития Тверской области займутся академики
Строительство ЖК «Символ» застраховано в ВТБ Страхование
Жители Тверской области могут подать заявление на получение «дальневосточного гектара»
Политика
все новости
Жители Ржева пытаются зарегистрировать инициативную группу и вернуть прямые выборы мэра
Глава Ржева досрочно сложил полномочия
Представитель Тверской области вошел в Генсовет партии «Единая Россия»
Закон и Порядок
все новости
С 1 февраля меняются правила получения паспорта и водительских прав
В России планируют создать единую базу преступлений
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Общество
все новости
Житель Ржева спас грудного ребенка на пожаре
Медвежонок Мансур, обитающий на аэродроме в Тверской области, обзавелся берлогой с видеокамерой и собственным сайтом
Водолазы Твери получили и испытали снаряжение для работ на 60-метровой глубине
ЖКХ Тверь
все новости
В Твери дворники будут работать по ночам
Жителей Твери предупреждают о перебоях с холодной водой
Привокзальный район Твери в среду будет отключен от отопления и горячей воды
Происшествия
все новости
В Тверской области подросток ограбил дом и убил хозяина, считает следствие
Две иномарки столкнулись в Тверской области, пострадала девушка-водитель
Руководство Ржевского ДСК подозревают в неуплате налогов
Спорт
все новости
Студенческая сборная России с игроками ТХК в составе одержала вторую победу на Универсиаде
Тверские борцы разыграли между собой финал всероссийского турнира
Мариана Дятлова стала первой девушкой – мастером спорта по боксу в Тверской области
Здоровье
все новости
В одном из детских садов Твери нашли крупу с примесью металла
ОНФ нашел в Тверской области «золотые консервы»
В рамках Всемирного дня борьбы против рака жители Тверской области смогут пройти обследования на онкологию
Туризм
все новости
Центробанк выпустит монету с изображением тверского монастыря
Молодоженам предлагают заковать свой брак на кулинарном фестивале в Торжке
Тверская область впервые примет Кубок России по рыбалке на льду
Культура
все новости
В честь дня рождения Боба Марли в Твери выступит известный исполнитель регги Рома ВПР
Известный эстонский пианист продемонстрирует в Твери величие сонат
Afanasy.biz и промоутерская группа «AGM-Тверь» разыгрывают билеты на большой сольный концерт Игоря Растеряева
Наука
все новости
Тверской Политех зовет всех студентов поучаствовать в квесте, посвященном блокаде Ленинграда
«Роснефть» реконструирует школу в Тверской области
В Твери пройдет областной роботурнир
Тверская городская Дума
все новости
Глава Твери поторопил рабочую группу с созданием приюта для бездомных животных
Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд


Есть мнение
Завод с достойной историей
Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
Кризис закаляет
Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 
А в булочную – на такси!
Россияне из ресторанов перемещаются в фастфуды, в барах покупают более дешевые напитки, однако чаще стали ездить на такси. Так население пытается повысить эффективность расходов, считают эксперты. Является ли такое поведение финансово грамотным и кто он такой — финансово подкованный гражданин? Об этом мы побеседовали с Андреем ПАРАНИЧЕМ, генеральным директором школы начального финансового образования «ФинСтарт»
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 105 След.

Смельчаков найдется немного — они практически отсутствуют

По последним опросам, в России заниматься бизнесом хотели бы всего 2% человек, что вполне объяснимо: прессинг проверяющих структур, огромные штрафы, ужесточение налоговой политики, рост энерготарифов&

Доить или добить

Глава самой «кровожадной» надзорной службы — Ростехнадзора — ушел в отставку по собственному желанию. Вряд ли вместе с ним уйдут в прошлое репрессивные методы работы ведомства,
На правах рекламы: узнать реквизиты организаций на сайте allinfo24.ru | Играй азартные игры казино вулкан играй на сайте онлайн. | Новинки музыки бесплатно | Новое прибыльное онлайн Вулкан казино с доступными игровыми слотами.
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь