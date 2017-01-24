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Новости дня

20:51 | В феврале 2017 года Тверская область начнет подготовку к следующему отопительному сезону

19:59 | В Твери пройдёт вечер памяти музыканта и поэта Александра Башлачева

18:46 | УМВД России по Тверской области приглашает на службу

18:35 | Автобусное сообщение между Оленино и Нелидово в Тверской области возобновят

17:31 | Проект Росреестра и Сбербанка упростил документооборот при получении ипотечного кредита

17:02 | «Мы изучили закон и знаем, как его обойти». Нелегалы-маршрутчики в Твери платят штрафы, но это их не останавливает

16:30 | Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти

16:23 | Преподаватели ТвГУ читают лекции, послушать которые может каждый

16:15 | Игроки ТХК забили 6 из 14 голов сборной России японцам на Универсиаде

15:59 | В центрах здоровья Тверской области обследовались более 15 тысяч человек - здоровы только треть

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Фото-видео новости

Пластик в Твери теперь можно выбросить в специальные зеленые контейнеры – к концу года в городе их будет около тысячи
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Более 80 домов в Твери останутся без отопления и горячей воды
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В Твери один и тот же трамвай дважды сошел с рельсов
В Твери трамвай сошел с рельсов
«Нарушают постоянно»: в Твери спасатели присматривают за теми, кто рыбачит и ходит по Волге / фото, видео
Жителям Твери раздали «блокадный» хлеб / фото
В Твери произошло ДТП с маршруткой, пятеро пострадали
NETBYNET запускает безлимитный мобильный интернет 4G в Твери и Тверской области
В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
ТХК в овертайме переиграл ангарский «Ермак» с минимальным счетом
Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу
В Твери пройдет фотовыставка мотопутешественника Анатолия Чернявского
Животные, экстремалы и преступники: самые популярные тверские видео 2016 года

Дорожные новости
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Автобусное сообщение между Оленино и Нелидово в Тверской области возобновят
«Мы изучили закон и знаем, как его обойти». Нелегалы-маршрутчики в Твери платят штрафы, но это их не останавливает
В Твери на ремонт дворов выделят 300 млн рублей
Экономика
все новости
Проект Росреестра и Сбербанка упростил документооборот при получении ипотечного кредита
Проблема неплатежей за электроэнергию – под контролем областной власти
На Калининской АЭС запустили новый комплекс очистных сооружений
Политика
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Жители Ржева пытаются зарегистрировать инициативную группу и вернуть прямые выборы мэра
Глава Ржева досрочно сложил полномочия
Представитель Тверской области вошел в Генсовет партии «Единая Россия»
Закон и Порядок
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С 1 февраля меняются правила получения паспорта и водительских прав
В России планируют создать единую базу преступлений
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Общество
все новости
В Твери пройдет вечер песен Егора Летова
В Твери пройдёт вечер памяти музыканта и поэта Александра Башлачева
УМВД России по Тверской области приглашает на службу
ЖКХ Тверь
все новости
В феврале 2017 года Тверская область начнет подготовку к следующему отопительному сезону
В трех районах Твери пройдут отключения электроэнергии
Холодной воды в течение дня не будет на нескольких улицах Твери
Происшествия
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В России предложили создать базу педофилов
Следователи ищут в Тверской области вахтовиков, которым не выплатили зарплату
Адвокат осужденного за растрату директора одной из УК Твери считает приговор незаконным
Спорт
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Игроки ТХК забили 6 из 14 голов сборной России японцам на Универсиаде
Каратисты из Твери - призеры Всероссийских соревнований в Липецке
БК "Тверь" разыгрывает бесплатную поездку на игры клуба в Смоленск и призы
Здоровье
все новости
В центрах здоровья Тверской области обследовались более 15 тысяч человек - здоровы только треть
Восемь тысяч человек в Тверской области добровольно сдали свою кровь
За год в Тверской области по процедуре ЭКО родилось 255 детей
Туризм
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Подсчитано, сколько дней отдыха в санатории житель Тверской области может позволить на свою зарплату
Центробанк выпустит монету с изображением тверского монастыря
Молодоженам предлагают заковать свой брак на кулинарном фестивале в Торжке
Культура
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В Твери состоится юбилейный концерт известной рок-группы «4етыре Апреля»
Тверитянка Евгения Горячева – лауреат Международного циркового фестиваля в Монте-Карло
Дюжев в образе Дэнни Трехо, детские страхи и взрослые фобии: премьеры недели в кинотеатрах Твери
Наука
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Преподаватели ТвГУ читают лекции, послушать которые может каждый
Сергей Голубев возглавил региональное отделение Военно-исторического общества
Жители Тверской области увидят МКС невооруженным глазом
Тверская городская Дума
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Глава Твери поторопил рабочую группу с созданием приюта для бездомных животных
Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд


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Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
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Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 

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