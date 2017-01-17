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Новости дня
01:00 | Энергетики восстановили электроснабжение Кимрского и Торопецкого районов Тверской области
17:55 | В Тверской области ожидаются усиление ветра и метель
17:11 | В еще одном районе Тверской области отключение электроснабжения
16:24 | В Твери пропал пенсионер, страдающий провалами в памяти
15:22 | В Зубцовском районе столкнулись два автомобиля, есть погибшие
14:24 | Полицейские закрыли наркопритон в одной из квартир в Твери
13:06 | В Западной Двине возникли проблемы с газоснабжением
12:35 | В Торопецком районе произошло отключение электроснабжения
12:29 | Тверитянин Илья Селиверстов - призер первенства ЦФО по легкой атлетике
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18 января 2017 г.
17 января 2017 г.