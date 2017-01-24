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13:47 | Влад Ясень, друг Михаила Круга, участник группы «Попутчик», погиб в Таиланде
11:57 | «Дождь над Медведицей». Игорь Растеряев представит в Твери новый альбом - личный и даже автобиографический
11:39 | Еще один человек стал жертвой пожара в Тверской области
09:04 | В Тверской области на пожаре погибла 94-летняя женщина
18:30 | МЧС предупреждает тверских водителей о тумане
18:00 | На проведение международного лагеря поисковиков «Калининский фронт» в Тверской области выделят дополнительное финансирование
16:38 | На Октябрьской железной дороге озаботились охраной окружающей среды
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24 января 2017 г.
КОНЦЕРТ. В Твери выступит солист группы «АукцЫон» Леонид Федоров