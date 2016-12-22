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19:01 | В Тверской области собираются создать резервный фонд для помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях

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ВТБ Капитал занял первые позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg
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Третий энергоблок Калининской АЭС отключен от сети
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После съезда: интервью заместителя председателя Арбитражного суда Тверской области Елены Романовой
В Тверской области идет подготовка закона об экологическом образовании
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В УМВД России по Тверской области – новые назначения
В Тверской области собираются создать резервный фонд для помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях
В Тверской области сотрудники МЧС спасли цирковых медведей из сломавшейся на трассе М-9 машины
ЖКХ Тверь
все новости
Администрация Твери: теплоснабжение жилфонда и соцобъектов в городе ведется в штатном режиме
Из-за прорыва трубы отопления в Твери не работает один из детских садов
В Твери пройдут отключения электроэнергии
Происшествия
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В аварии в Торжокском районе пострадали женщина и ребенок
В Тверской области почти месяц разыскивают человека
На трассе М-9 в Тверской области грузовик врезался в фуру, погиб один из водителей
Спорт
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В Твери депутаты гордумы решили выделить 8 млн. рублей из бюджета на поддержку профессиональных спортклубов
ТХК погасил задолженности перед игроками за два месяца
ТХК одержал третью победу подряд
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Волна гриппа и ОРВИ в Тверской области пошла на спад
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Вертолет санавиации доставил пациента после операции на сердце из Вышнего Волочка в Тверь
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Состояние дорог в Тверской области будет курировать минтуризма
На Привокзальной площади в Твери снесли торговый павильон
В 2017 году в Тверской области будут реставрировать музеи и монастыри
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В Твери пройдет открытый кинопоказ фильма «Веселая хроника опасного путешествия»
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Большинство выпускников Тверской области получили «зачет» за итоговые сочинения и изложения
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Заместитель председателя Тверской городской Думы сложил полномочия
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