 

  USD ЦБ – ↓ 59,4015 руб. EUR ЦБ – ↑ 63,2864 руб.
 
  •  
  •  
  •  

Фото-видео новости

В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
ТХК в овертайме переиграл ангарский «Ермак» с минимальным счетом
Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу
В Твери пройдет фотовыставка мотопутешественника Анатолия Чернявского
Животные, экстремалы и преступники: самые популярные тверские видео 2016 года
В Твери столкнулись маршрутка и Nissan - есть пострадавшие / фото
В Твери сотрудники МЧС потренировались спасать людей из проруби
В Твери на площади Славы открылся один из самых больших катков в городе
В центре Твери столкнулись две маршрутки, есть пострадавшая
Из-за прорыва трубы отопления в Твери не работает один из детских садов
Вертеп из снега и льда появился в Твери / фото
Байкеры Тверской области не испугались морозов и провели ежегодный Рождественский мотопробег «Дедан-3» / фото
В Твери полицейские, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравили мужчину, который воспитывает четверых детей / фото
Вспомнить все. Лучшие фото уходящего 2016 года
В Твери сотрудники ГИБДД вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручали водителям подарки

Дорожные новости
все новости
Водителей Тверской области проверят на трезвость
Примыкающие к обходу Вышнего Волочка участки М-11 откроют в 2017-2018 годах
На Мигаловской эстакаде в Твери установят камеры видеофиксации
Экономика
все новости
Получить сведения из ЕГРН в режиме онлайн можно будет с 23 января
В 2016 году «Дом.ru» принял 9,5 млн звонков и обращений
ВТБ Факторинг и «РАЭСКО» подписали соглашение о сотрудничестве
Политика
все новости
В Твери назначена руководитель регионального управления Минюста
Весной в Твери пройдет встреча по безопасности с участием представителей более 70 стран — СМИ
Ректор Тверского госуниверситета стал зампредом областного Правительства
Закон и Порядок
все новости
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Интервью председателя Тверского областного суда Александра Карташова по итогам IX Всероссийского съезда судей
После съезда: интервью заместителя председателя Арбитражного суда Тверской области Елены Романовой
Общество
все новости
Тверитянка спасла потерявшегося в Твери пенсионера, страдающего провалами в памяти
Энергетики восстановили электроснабжение Кимрского и Торопецкого районов Тверской области
В Тверской области ожидаются усиление ветра и метель
ЖКХ Тверь
все новости
В Твери и Калининском районе пройдут отключения электричества
Параметры теплоснабжения в Мигалово начнут восстанавливаться в течение вечера
В Твери повреждение на сетях на проспекте Победы ликвидировано
Происшествия
все новости
В Зубцовском районе столкнулись два автомобиля, есть погибшие
Полицейские закрыли наркопритон в одной из квартир в Твери
В Западной Двине возникли проблемы с газоснабжением
Спорт
все новости
Тверитянин Илья Селиверстов - призер первенства ЦФО по легкой атлетике
ТХК проиграл в серии буллитов лидеру чемпионата - казахстанскому «Торпедо»
Ковальчук помог СКА побить рекорд КХЛ по заброшенным шайбам и улучшил свои снайперские показатели
Здоровье
все новости
Для Фировской ЦРБ купят новый аппарат УЗИ
В Тверской области фиксируется 800-900 преждевременных родов в год
В России предлагают запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года
Туризм
все новости
Тверская область впервые примет Кубок России по рыбалке на льду
На фестиваль «Нашествие», который пройдет в Тверской области, начали продавать именные билеты
Тверь стала одним из 25 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники
Культура
все новости
Под Тверью в мемориально-художественном музее Владимира Серова открывается выставка «Русская провинция»
На развитие Домов культуры в малых городах направят 30,7 млн рублей из федерального бюджета
«Плюшки имени Ярослава Гашека» из Твери имеют шанс попасть в Высшую лигу
Наука
все новости
Сотрудники Линейного отдела МВД на станции Тверь познакомили студентов с работой полиции
В Татьянин день в Твери студентов бесплатно пустят на катки и выставки
В Татьянин день студенты ТвГУ будут гадать на частушках
Тверская городская Дума
все новости
Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд
Заместитель председателя Тверской городской Думы сложил полномочия


Есть мнение
Завод с достойной историей
Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
Кризис закаляет
Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 
А в булочную – на такси!
Россияне из ресторанов перемещаются в фастфуды, в барах покупают более дешевые напитки, однако чаще стали ездить на такси. Так население пытается повысить эффективность расходов, считают эксперты. Является ли такое поведение финансово грамотным и кто он такой — финансово подкованный гражданин? Об этом мы побеседовали с Андреем ПАРАНИЧЕМ, генеральным директором школы начального финансового образования «ФинСтарт»
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 105 След.

Смельчаков найдется немного — они практически отсутствуют

По последним опросам, в России заниматься бизнесом хотели бы всего 2% человек, что вполне объяснимо: прессинг проверяющих структур, огромные штрафы, ужесточение налоговой политики, рост энерготарифов&

Доить или добить

Глава самой «кровожадной» надзорной службы — Ростехнадзора — ушел в отставку по собственному желанию. Вряд ли вместе с ним уйдут в прошлое репрессивные методы работы ведомства,
На правах рекламы: узнать реквизиты организаций на сайте allinfo24.ru | Играй азартные игры казино вулкан играй на сайте онлайн. | Новинки музыки бесплатно | Новое прибыльное онлайн Вулкан казино с доступными игровыми слотами.
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь