 

  USD ЦБ – ↓ 59,2168 руб. EUR ЦБ – ↓ 63,6225 руб.

Новости дня

13:40 | Похитителя ребенка в Тверской области освободили от уголовной ответственности

13:35 | Тверьэнерго выводит борьбу с коррупцией на новый уровень

13:31 | Жителей Тверской области вводят в заблуждение сотрудники НПФ

13:20 | Жителю Тверской области, насмерть забившему тещу, предъявлено обвинение

12:41 | В Калязине завершилось строительство газопровода, который позволит газифицировать дома на нескольких улицах

12:31 | Тверской поисковый отряд «Сова» зовет волонтеров в свои ряды

11:44 | Бывший чиновник администрации Твери обвиняется в мошенничестве на 2 млн. рублей

11:40 | В Тверской области начальника районного подразделения электросетевой компании подозревают в получении подкупа

11:21 | В Бежецке пенсионер лишился сбережений, которые хранил в самоваре

11:00 | Строительство рядом с церковью в Старице проводилось с нарушениями

вся лента новостей

 
  •  
  •  
  •  

Фото-видео новости

В Твери произошло ДТП с маршруткой, пятеро пострадали
NETBYNET запускает безлимитный мобильный интернет 4G в Твери и Тверской области
В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
ТХК в овертайме переиграл ангарский «Ермак» с минимальным счетом
Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу
В Твери пройдет фотовыставка мотопутешественника Анатолия Чернявского
Животные, экстремалы и преступники: самые популярные тверские видео 2016 года
В Твери столкнулись маршрутка и Nissan - есть пострадавшие / фото
В Твери сотрудники МЧС потренировались спасать людей из проруби
В Твери на площади Славы открылся один из самых больших катков в городе
В центре Твери столкнулись две маршрутки, есть пострадавшая
Из-за прорыва трубы отопления в Твери не работает один из детских садов
Вертеп из снега и льда появился в Твери / фото
Байкеры Тверской области не испугались морозов и провели ежегодный Рождественский мотопробег «Дедан-3» / фото
В Твери полицейские, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравили мужчину, который воспитывает четверых детей / фото

Дорожные новости
все новости
На участке Тверь - Москва ОЖД задерживаются электрички
Зацеперы прокатились между вагонами "Сапсана" от Москвы до Твери
Дорожники усилят контроль за состоянием мостов и путепроводов в Тверской области в морозы
Экономика
все новости
В Калязине завершилось строительство газопровода, который позволит газифицировать дома на нескольких улицах
Изменился перечень геодезических и картографических работ, подлежащих лицензированию
Тверьэнерго подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2016 год
Политика
все новости
Глава Ржева досрочно сложил полномочия
Представитель Тверской области вошел в Генсовет партии «Единая Россия»
Губернатор Тверской области принимает участие в съезде партии «Единая Россия»
Закон и Порядок
все новости
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Интервью председателя Тверского областного суда Александра Карташова по итогам IX Всероссийского съезда судей
После съезда: интервью заместителя председателя Арбитражного суда Тверской области Елены Романовой
Общество
все новости
Тверской поисковый отряд «Сова» зовет волонтеров в свои ряды
Строительство рядом с церковью в Старице проводилось с нарушениями
В Тверской области из преступников создадут православный хор
ЖКХ Тверь
все новости
В Твери водителей просят освободить улицы от автомобилей для расчистки дорог
В Твери мошенники рассылают уведомления о поверке счетчиков воды
В микрорайоне «Южный» произошла остановка котлов на котельной
Происшествия
все новости
Похитителя ребенка в Тверской области освободили от уголовной ответственности
Тверьэнерго выводит борьбу с коррупцией на новый уровень
Жителей Тверской области вводят в заблуждение сотрудники НПФ
Спорт
все новости
Каратисты из Твери завоевали 13 наград открытого первенства Московской области
Голкипер ТХК Александр Самонов – лучший новичок недели в ВХЛ
Капитан «Тверичей» Максим Волков сыграл на Кубке Поколений
Здоровье
все новости
Под Тверью домашняя овчарка загрызла бешеную енотовидную собаку
Предприятие в Тверской области производило молоко, нарушая ветеринарное законодательство
За месяц в Тверской области изъяли 60 литров спиртосодержащих лосьонов
Туризм
все новости
Центробанк выпустит монету с изображением тверского монастыря
Молодоженам предлагают заковать свой брак на кулинарном фестивале в Торжке
Тверская область впервые примет Кубок России по рыбалке на льду
Культура
все новости
Поэты в Твери станут участниками «Стихобатла»
Хореографический коллектив из Тверской области выиграл Гран-при Международного фестиваля «Волшебная феерия»
В Тверском ТЮЗе показывают «Преступление и наказание»
Наука
все новости
Тверской медуниверситет выделил 80 бюджетных мест для будущих сельских врачей
В Тверской области создано 835 дополнительных мест в школах
В детских садах Рамешковского района потребовали установить домофоны
Тверская городская Дума
все новости
Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд
Заместитель председателя Тверской городской Думы сложил полномочия


Есть мнение
Завод с достойной историей
Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
Кризис закаляет
Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 
А в булочную – на такси!
Россияне из ресторанов перемещаются в фастфуды, в барах покупают более дешевые напитки, однако чаще стали ездить на такси. Так население пытается повысить эффективность расходов, считают эксперты. Является ли такое поведение финансово грамотным и кто он такой — финансово подкованный гражданин? Об этом мы побеседовали с Андреем ПАРАНИЧЕМ, генеральным директором школы начального финансового образования «ФинСтарт»
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 105 След.

Смельчаков найдется немного — они практически отсутствуют

По последним опросам, в России заниматься бизнесом хотели бы всего 2% человек, что вполне объяснимо: прессинг проверяющих структур, огромные штрафы, ужесточение налоговой политики, рост энерготарифов&

Доить или добить

Глава самой «кровожадной» надзорной службы — Ростехнадзора — ушел в отставку по собственному желанию. Вряд ли вместе с ним уйдут в прошлое репрессивные методы работы ведомства,
На правах рекламы: узнать реквизиты организаций на сайте allinfo24.ru | Играй азартные игры казино вулкан играй на сайте онлайн. | Новинки музыки бесплатно | Новое прибыльное онлайн Вулкан казино с доступными игровыми слотами.
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь