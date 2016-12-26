 

  USD ЦБ – ↓ 59,4978 руб. EUR ЦБ – ↓ 63,2759 руб.

Новости дня

17:22 | В Удомельском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

17:10 | В Тверской области автомобиль сбил женщину

17:01 | В Тверской области хотят создать единую «горячую линию» по вопросам здравоохранения

16:53 | За год в Тверской области завели более 800 уголовных дел на водителей, которые повторно сели пьяными за руль

16:48 | Одобрено повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте Твери

16:41 | Молодая аудитория вновь повернулась к телеэкрану

16:30 | В 2017 году в половине поездов дальнего следования в России появится wi-fi

16:13 | На региональных дорогах в Тверской области могут появиться новые комплексы фото- и видеофиксации, а в Твери – диагональные «зебры»

15:50 | На одной из улиц Твери убили бешеную лису

15:45 | Проект тверского студента по развитию предпринимательства признан лучшим на Гайдаровском форуме - 2017

вся лента новостей

 
  •  
  •  
  •  

Фото-видео новости

В Твери столкнулись маршрутка и Nissan - есть пострадавшие / фото
В Твери сотрудники МЧС потренировались спасать людей из проруби
В Твери на площади Славы открылся один из самых больших катков в городе
В центре Твери столкнулись две маршрутки, есть пострадавшая
Из-за прорыва трубы отопления в Твери не работает один из детских садов
Вертеп из снега и льда появился в Твери / фото
Байкеры Тверской области не испугались морозов и провели ежегодный Рождественский мотопробег «Дедан-3» / фото
В Твери полицейские, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравили мужчину, который воспитывает четверых детей / фото
Вспомнить все. Лучшие фото уходящего 2016 года
В Твери сотрудники ГИБДД вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручали водителям подарки
Как под Тверью обжаривают кофе на всю страну / фоторепортаж
В Твери выбрали победителя этапа конкурса эскиза въездных групп
Тверской театр драмы приглашает на премьеру «Летучий корабль»
В Твери откроется рабочее движение по развязке на 179 км трассы М-10
В Тверь приехал Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга / фото

Дорожные новости
все новости
Одобрено повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте Твери
В 2017 году в половине поездов дальнего следования в России появится wi-fi
На региональных дорогах в Тверской области могут появиться новые комплексы фото- и видеофиксации, а в Твери – диагональные «зебры»
Экономика
все новости
Новый закон «О государственной регистрации недвижимости» упростил операции с недвижимостью
В Твери в 2016 году снизились цены на вторичное жилье
С 1 февраля регистрация контрольно-кассовой техники будет осуществляться по новому порядку
Политика
все новости
Весной в Твери пройдет встреча по безопасности с участием представителей более 70 стран — СМИ
Ректор Тверского госуниверситета стал зампредом областного Правительства
Эксперты оценили влияние губернатора Тверской области на федеральном уровне
Закон и Порядок
все новости
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Интервью председателя Тверского областного суда Александра Карташова по итогам IX Всероссийского съезда судей
После съезда: интервью заместителя председателя Арбитражного суда Тверской области Елены Романовой
Общество
все новости
Молодая аудитория вновь повернулась к телеэкрану
Осташковский и Андреапольский районы Тверской области отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
На Крещение в Тверской области будет небольшой мороз
ЖКХ Тверь
все новости
Тротуары Твери чистят 150 дворников
На нескольких улицах в двух районах Твери отключена холодная вода
В Твери проверили теплоснабжение домов, детсадов и школ
Происшествия
все новости
В Удомельском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший
В Тверской области автомобиль сбил женщину
За год в Тверской области завели более 800 уголовных дел на водителей, которые повторно сели пьяными за руль
Спорт
все новости
Тверитянка Наталья Непряева – 33-ая на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе
Ковальчук стал новым рекордсменом СКА по очкам в регулярном чемпионате
В выходные под Тверью пройдет «Январская лыжня»
Здоровье
все новости
В Тверской области хотят создать единую «горячую линию» по вопросам здравоохранения
На одной из улиц Твери убили бешеную лису
В Тверской области зарегистрирован первый в 2017 году случай бешенства
Туризм
все новости
Тверь стала одним из 25 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники
Вверх по Волге за 50 дней: тверитянин собирается проехать на велосипеде вдоль самой длинной реки Европы
Состояние дорог в Тверской области будет курировать минтуризма
Культура
все новости
Afanasy.biz и промоутерская группа «AGM-Тверь» разыгрывают билеты на акустический концерт группы «Звери»
Барды, композиторы и модельеры станут участниками Международного конкурса искусства в Твери
Тверскому ТЮЗу исполняется 85 лет
Наука
все новости
Проект тверского студента по развитию предпринимательства признан лучшим на Гайдаровском форуме - 2017
В Твери выясняли, где школьники питаются лучше всего
Два тверских вуза получат федеральную поддержку научных проектов
Тверская городская Дума
все новости
Тверская дума одобрила выделение 8-ми млн рублей на поддержку профессиональных спорткоманд
Заместитель председателя Тверской городской Думы сложил полномочия
«Не плодить кредиторскую задолженность»: депутаты сбалансировали бюджет Твери на 2016 год


Есть мнение
Завод с достойной историей
Тверскому заводу ячеистого бетона исполняется 26 лет. Как он создавался, нам рассказал директор предприятия Валерий САЯПИН
 
Кризис закаляет
Вместе с создателем проекта Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ мы попытались выяснить, кто и почему не может погасить свои долги
 
А в булочную – на такси!
Россияне из ресторанов перемещаются в фастфуды, в барах покупают более дешевые напитки, однако чаще стали ездить на такси. Так население пытается повысить эффективность расходов, считают эксперты. Является ли такое поведение финансово грамотным и кто он такой — финансово подкованный гражданин? Об этом мы побеседовали с Андреем ПАРАНИЧЕМ, генеральным директором школы начального финансового образования «ФинСтарт»
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 105 След.

Смельчаков найдется немного — они практически отсутствуют

По последним опросам, в России заниматься бизнесом хотели бы всего 2% человек, что вполне объяснимо: прессинг проверяющих структур, огромные штрафы, ужесточение налоговой политики, рост энерготарифов&

Доить или добить

Глава самой «кровожадной» надзорной службы — Ростехнадзора — ушел в отставку по собственному желанию. Вряд ли вместе с ним уйдут в прошлое репрессивные методы работы ведомства,
На правах рекламы: узнать реквизиты организаций на сайте allinfo24.ru | Играй азартные игры казино вулкан играй на сайте онлайн. | Новинки музыки бесплатно | Новое прибыльное онлайн Вулкан казино с доступными игровыми слотами.
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь