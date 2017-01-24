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17:37 | Аренда частных домов в Тверской области теряет привлекательность

15:57 | Тверьстат опубликовал предварительные данные по численности населения в городах и районах Тверской области

15:14 | С юбилейным сольным концертом в Твери выступит народная артистка России Жанна Бичевская

13:47 | Влад Ясень, друг Михаила Круга, участник группы «Попутчик», погиб в Таиланде  

11:57 | «Дождь над Медведицей». Игорь Растеряев представит в Твери новый альбом - личный и даже автобиографический

11:39 | Еще один человек стал жертвой пожара в Тверской области

09:04 | В Тверской области на пожаре погибла 94-летняя женщина

18:30 | МЧС предупреждает тверских водителей о тумане

18:00 | На проведение международного лагеря поисковиков «Калининский фронт» в Тверской области выделят дополнительное финансирование

16:38 | На Октябрьской железной дороге озаботились охраной окружающей среды

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В Твери сотни верующих пришли окунуться в прорубь на Крещение
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Разговор с хоккеистами ТХК за чашкой кофе: пресс-служба клуба запустила новую программу
В Твери пройдет фотовыставка мотопутешественника Анатолия Чернявского
Животные, экстремалы и преступники: самые популярные тверские видео 2016 года
В Твери столкнулись маршрутка и Nissan - есть пострадавшие / фото
В Твери сотрудники МЧС потренировались спасать людей из проруби
В Твери на площади Славы открылся один из самых больших катков в городе
В центре Твери столкнулись две маршрутки, есть пострадавшая
Из-за прорыва трубы отопления в Твери не работает один из детских садов
Вертеп из снега и льда появился в Твери / фото

Дорожные новости
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На Октябрьской железной дороге озаботились охраной окружающей среды
Дороги в Тверской области отремонтируют за счет областного и федерального бюджетов
В Тверской области недобросовестный подрядчик оставил людей без моста
Экономика
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Аренда частных домов в Тверской области теряет привлекательность
Тверьстат опубликовал предварительные данные по численности населения в городах и районах Тверской области
В городах Нелидово, Торопец, Андреаполь и Западная Двина сменился гарантирующий поставщик
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Жители Ржева пытаются зарегистрировать инициативную группу и вернуть прямые выборы мэра
Глава Ржева досрочно сложил полномочия
Представитель Тверской области вошел в Генсовет партии «Единая Россия»
Закон и Порядок
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В России планируют создать единую базу преступлений
15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
Интервью председателя Тверского областного суда Александра Карташова по итогам IX Всероссийского съезда судей
Общество
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МЧС предупреждает тверских водителей о тумане
На проведение международного лагеря поисковиков «Калининский фронт» в Тверской области выделят дополнительное финансирование
В Тверской области увеличился средний возраст рожениц
ЖКХ Тверь
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Отключения электричества продолжатся в Твери на следующей неделе
В Твери из-за снегопада в усиленном режиме идет уборка улиц
В Твери проблемы с уборкой улиц, в администрации говорят о сокращении финансирования
Происшествия
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Влад Ясень, друг Михаила Круга, участник группы «Попутчик», погиб в Таиланде
Еще один человек стал жертвой пожара в Тверской области
В Тверской области на пожаре погибла 94-летняя женщина
Спорт
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Тверитянка Ирина Микешина завоевала золото и серебро на чемпионате ЦФО по лыжам
ОНФ в Тверской области организовал лыжный пробег для школьников Нелидово
Собранная на базе ТХК студенческая сборная России отправилась на Всемирную Универсиаду в Казахстан
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Подсчитано, сколько Тверская область переплатила при медицинских госзакупках
Под Тверью домашняя овчарка загрызла бешеную енотовидную собаку
Предприятие в Тверской области производило молоко, нарушая ветеринарное законодательство
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Центробанк выпустит монету с изображением тверского монастыря
Молодоженам предлагают заковать свой брак на кулинарном фестивале в Торжке
Тверская область впервые примет Кубок России по рыбалке на льду
Культура
все новости
С юбилейным сольным концертом в Твери выступит народная артистка России Жанна Бичевская
«Дождь над Медведицей». Игорь Растеряев представит в Твери новый альбом - личный и даже автобиографический
Грабитель Жан Рено, «долгострой» от Скорсезе и новый многобюджетный проект Бондарчука – премьеры недели в кинотеатрах Твери
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В Тверской области выделили 90 млн рублей на школьные обеды для детей из малообеспеченных семей
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Правила выборов в Тверскую городскую Думу ждут изменения
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